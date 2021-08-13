«Отбасы банк» объявляет прямые продажи для жителей Шымкента, которые стоят в очереди на жилье.

Прием заявок baspana.otbasybank.kz пройдет с 13 по 23 августа.

Ключи от 290 квартир в микрорайоне Туран жители города получат на днях. В домах уже завершены строительные работы, осталось оформить документы. По словам сотрудников банка, цены на эти квартиры ниже рыночных. 1 квадратный метр стоит 200 000 тенге. Порадует горожан и процентная ставка 5%.

«Для того, чтобы приобрести квартиру, нужно только иметь депозит в банке, и на сайте baspana.kz подать заявку», — рассказал Даурен Саудабаев, директор филиала АО «Отбасы Банк» в Шымкенте.

При получении квартиры важную роль играет размер месячного дохода. Он не должен превышать 126 000 тенге на одного человека, так как жилье предоставляется в рамках госпрограммы.

«Принцип распределения квартир, раньше у нас заключался в том, кто раньше подаст заявку. Сейчас в виду того что со стороны участников была критика в наш адрес, сейчас вне зависимости от наличия квартир, если он хочет приобрести, неограниченное количество людей могут подать заявку на эту квартиру. По истечении 10 дней будет составляться список и первый претендент будет тот, у кого больше всего процентов начислено по депозиту, это исключает спекулятивную составляющую», — говорит директор банка.

Горожане могут купить 107 однокомнатных, 146 двухкомнатных и 37 трехкомнатных квартир. И это — не последние прямые продажи. С деталями покупки можно ознакомиться на сайте «Отбасы банка» и baspana.kz.