11 августа на улице 10 лет Октября в российском городе Омск произошло ДТП. Грузовая «Газель» выехала на встречную полосу и столкнулась с Hyundai Solaris, в результате столкновения автоледи и двое маленьких пассажиров были госпитализированы, младенец позже скончался, передает omsk.mk.ru.

Предварительно установлено, что «Газель» выехала на встречную полосу после экстренного торможения, чтобы не столкнуться с остановившимся впереди автомобилем. Проезжая часть в это время была мокрой из-за дождя. В салоне второй машины за рулем была 34-летняя женщина и двое ее детей: девочка двух лет и новорожденный сын.

«За рулем «Газели» находился 25-летний житель Казахстана, он был трезв», — сообщили в пресс-службе омского УМВД.

Полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека, водителя по ходатайству следствия взяли под арест.