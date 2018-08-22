Женский университет Ихва (Ewha Womans University), частный женский университет, расположенный в центре южнокорейской столицы, предоставляет гранты для обучения по программам бакалавриата и магистратуры, сообщается на сайте Международной стипендии Президента «Болашак» АО «Центр международных программ», передает МИА «Казинформ».

Университет был основан в 1886 году. В настоящее время является самым крупным женским университетом в мире и одним из самых престижных вузов Южной Кореи. В 2017 году университет занял 10 место в общем национальном рейтинге университетов по версии Jung-AngIlbo. По версии Times Higher Education университет входит в топ-70 вузов Азии.

Университет ежегодно предоставляет стипендию для иностранных студентов EGPP (Ewha Global Partnership Program). Стипендия покрывает: полную стоимость обучения, проживание в общежитии. Подача заявлений на стипендию проводится во время основного приема документов в университет. Заявку необходимо отправлять вместе с основным пакетом документов. Кандидаты должны быть из развивающейся страны, иметь высокий лидерский потенциал и должны быть зачислены на основную учебную программу в университете.

Подача заявок проходит в два этапа: онлайн-регистрация: с 3 по 28 сентября 2018 года; прием документов (по почте или нарочно): с 3 по 28 сентября 2018 года.

Требования к кандидатам: девушки, чьи оба родителя не являются гражданами Республики Корея; кандидаты должны иметь оконченное среднее образование (для бакалавриата) и высшее образование (для магистратуры) на состояние марта 2019 года

О требуемых документах и подробную информацию о стипендии можно узнать на сайте Международной стипендии Президента «Болашак» АО «Центр международных программ».