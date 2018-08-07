Выпускники талдыкорганского БИЛ (ранее КТЛ) Нурсултан и Жан начали благотворительную акцию по установке колонок с питьевой водой в Центральной Африке, передает NUR.KZ.

Обоим парням 17 лет, они недавно окончили школу. Говорят, что учителя часто рассказывали на уроках о серьезных проблемах с питьевой водой в Африке, и именно эти рассказы и подтолкнули ребят серьезно заняться помощью.

«Когда мы поняли свои возможности, и то, что люди реально нуждаются в чистой воде, мы захотели помочь, но решились только в конце 11 класса. Начали этот проект в конце мая этого года», — говорит Нурсултан.

Вода необходима для жизни, а из-за последствий изменения климата, Африка переживает самую суровую засуху с 1945 года, подчеркивают выпускники. Установить первую колонку ребята хотят в Центральноафриканской Республике.

«Мы сами все делаем, собираем средства своими силами. Пока мы собираем деньги только на одну колонку — это 5 000$. Планируем собрать деньги до середины августа. Нам трудно дается сбор, поэтому просим неравнодушных людей помочь нам.

Объясню, почему хотим установить питьевую колонку именно в ЦАР — потому что эта страна — одна из самых бедных стран мира. Люди действительно нуждаются в помощи в самом необходимом для жизни — простой питьевой воде. Около 5 миллионов человек ежегодно по всему континенту умирают либо от недостатка воды, либо от заражения заболеваниями, потому что вода грязная и даже опасная для здоровья».

Нурсултан отмечает, что это — только начало благотворительной деятельности. В будущем парни хотят помогать и нуждающимся в нашей стране.

«Это только начало. Мы не говорим, что не будем помогать нашей стране, просто сейчас считаем, что в ЦАР все гораздо тяжелее, чем у нас. Не надо осуждать кого-то, кто делает благое дело, просто сами начните помогать кому-то.

Каждый обязан совершать благие дела, помогать тем, кому повезло меньше, чем нам. Мы планируем в будущем заняться проблемами с питьевой водой и в Казахстане, а также продолжать установку питьевой колонки в странах Африки».

Ребята уже договорились с турецкой компанией, которая устанавливает питьевые колонки. Осталось только собрать деньги.

«Мы делаем это только с благими намерениями. Мы не получаем никакой прибыли, и все собранные деньги пойдут на реализацию этого проекта. Наша единственная цель — сделать мир лучше».

Для тех, кто хочет помочь ребятам, телефон для связи: +77786686666. Инстаграм аккаунт: @africa_charity.