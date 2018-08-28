Настал период обострения аллергии. По последним данным Всемирной организации аллергологов (WAO), аллергия может возникнуть на любое вещество, и причины этому самые различные. Какие методы могут помочь горожанам перенести этот недуг, узнала корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанский врач аллерголог-иммунолог Мария Демченко считает, что чаще всего аллергические реакции возникают на фоне сниженного иммунитета — после операций, во время беременности, даже после простуды. Но аллергия — это острая реакция иммунной системы организма на обычно безобидные вещества.

«Самолечение в медицине не приветствуется. Прежде чем принимать тот или иной препарат и платить за него, лучше проконсультироваться с врачом. В Алматы и Туркестанской области распространение получил аллергический ринит. Такое заболевание может быть сезонным (поллиноз) или круглогодичным. Это состояние иммунной системы, чаще передающееся генетически. Последние исследования свидетельствуют о том, что 25-30% населения промышленно развитых стран имеют проблемы аллергической природы», — говорит Мария Демченко.

Единственный способ избавиться от аллергии, по ее данным, это исключить контакт с причинным аллергеном, вовремя обследоваться, выявить аллерген и подобрать лечение.

«Обследоваться можно в любое время года, а лечение лучше проходить зимой. Выделяют несколько факторов развития аллергии: наследственная предрасположенность, и у 40% обратившихся в семье хотя бы один родственник страдает аллергическим заболеванием. Одним из действенных методов лечения является аллерген-специфическая иммунотерапия. Суть метода заключается в снижении чувствительности к аллергенам путем введения их пациенту в постепенно возрастающих дозах, для создания противоаллергического иммунитета», — отмечает М. Демченко.

Данная процедура при хорошем лечении и под наблюдением у врачей позволит избавиться от аллергии на 3 года. Начинать ее можно с 5-летнего возраста. С мнением аллерголога о том, что самолечение только вредит и ухудшает состояние аллергика, согласилась и народный целитель Бахар Аукенкызы.

«Мы используем тибетскую медицину. Проводим лечение различными травами, которые очищают кровь, желудок и кишечник больного. После спада обострения применяем иглотерапию. У человека на теле есть определенные точки, которые отвечают за тот или иной орган. Главное — начать с очистки организма от токсинов и самой крови. Большинство болеющих аллергией — это люди почечной недостаточностью, со слабой иммунной системой, курящие либо употребляющие алкогольные напитки», — в свою очередь говорит Бахар Аукенкызы.

Запускать болезнь, как говорит она, нельзя, так как самостоятельное лечение работает только на временное улучшение, а не устранение симптомов аллергии может привезти к спазмам сердечно-сосудистых мышц и астме.