Лидер мирного, созидательного будущего планеты – Лидер нового формата

Этот год пронизан темой 20-летия Астаны. Уже два десятилетия этот город пребывает в своем исключительном статусе… Стремительно текут реки народных мыслей в океан своего будущего состояния.

Какие они? Казахстан в наступившую эпоху глобальных перемен дал всем странам свой практический образец «мирного государства», которое ни с кем не ссорясь, все свои ресурсы вложило в потенциал «внутреннего» развития и в котором забытая, казалось, всеми «дружба» наций по факту воплощается в «один» народ.

В «мирном государстве», естественно, есть и «город мира» — его столица Астана. Благодаря титаническим усилиям Первого Президента Республики Казахстан, Лидера Нации Нурсултана Назарбаева за прошедшие 20 лет в молодой республике впервые в истории сложилась на принципе «многовекторности» национальная дипломатия и впервые воспитан национальный дипломатический корпус. Как естественный центр национальный дипломатии постепенно, не сразу, Астана стала сердцем региональной и глобальной дипломатии.

Необходима была площадка для диалога лучших умов человечества по вопросам политической, экономической, технологической и социальной турбулентности.

И она Президентом была создана 11 лет назад во всемирной многоликости Астанинского Экономического Форума.

Авторитетами своих участников Форум зарекомендовал себя «Сигнальной» мировой площадкой, с которой сегодня не считаться просто невозможно.

В итоге что мы и весь мир получили?

Вместе с Астанинским Экономическим Форумом Астана прошла поистине гигантский путь развития. Под воздействием передовых идей столица добилась не только впечатляющего «внутреннего» роста, став законной гордостью всего Казахстана, но и уверенно зарекомендовала себя в высоком качестве «Мирового Центра» диалога и дипломатии.

Не случайно теперь в государствах, погрязших в гражданских войнах или в международных конфликтах, казахстанской столице приписывается статус «Города мира» и надежной переговорной площадки. Из Астаны и панельных сессий АЭФ ежегодно находят знаковые инициативы, нацеленные на решение мировых актуальных проблем.

Здесь, в Астане, для участия в Астанинском Экономическом Форуме неизменно собираются мировые лидеры для того, чтобы в рамках встречного диалога все-таки найти у противоположных сторон столь необходимые всему миру ответы на глобальные и региональные угрозы и вызовы.

Допустимо будет сказать, что АЭФ стал «Цивилизационным Форумом будущего планеты», равным которому по интеллектуальному потенциалу нет в других государствах мира.

А почему? Да, потому что АЭФ наполнен мировоззренческим потенциалом и детальным видением современных мировых процессов его вдохновителя – Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Стоит заметить, что поводом для создания АЭФ послужил мировой финансовый кризис 2008 года. Уже была напечатана известная статья Н.А. Назарбаева «Ключи от кризиса». Нужна была независимая, самостоятельная площадка, чтобы донести до мировой финансовой элиты мнение о процессах, происходящих в недрах глобальной финансовой пирамиды, лидера Казахстана. И она была создана.

Я был делегатом всех 11-ти форумов.

Но Форум этого года, который Президент назвал главным мероприятием, посвященным 20-летию Астаны, по моей оценке, стал выдающимся не только авторитетами участников, но и ответами на актуальные вызовы.

Возьмем технологические вызовы.

Если верить Стиву Возняку, одному из основателей компании «Apple», и Аркадию Волож, руководителю компании «Яндекс», то роботизация ведет просто к физическому исчезновению всем привычных массовых профессий. И первыми из них исчезнут водители всех типов машин. А по примеру компании «Алибаба», которую создал Джек Ма, в которой электронная торговля идет без продавцов, уже в ближайшие десятилетия исчезнет профессия «продавец». А председатель и директор по науке фонда «Sens» Обри ди Грей убежден, что наука о продлении жизни человека стоит на пороге потрясающих открытий, когда приемом одной таблетки можно будет остановить процесс физического старения организма человека.

А что с прогнозами глобального развития?

К 2042 году ВВП мира вырастет в два раза. Однако доля ЕС в мировой экономике будет сокращаться и упадет до 10%.

Примерно 600 мегаполисов станут центрами роста и мирового развития, придя на смену ныне существующих 228 государствам.

Искусственный интеллект превзойдет человека и сможет развиваться самостоятельно. Не случайно в Европарламенте уже принят закон «О предоставлении роботам прав «Электронной личности»», приравняв их права к правам человека.

Таким образом, уже к середине века мир станет «сингулярным», в котором равные права машин и человека.

Но, конечно, глобальные оценки глобальному развитию дал в очередной раз наш Президент Н.А. Назарбаев, перечислив 5 главных мегатрендов развития современного мира:

— повсеместная цифровизация,

— энергетическая революция,

— рост численности населения земли,

— изменение темпов и характера человеческой урбанизации,

— трансформация глобального рынка труда.

И с этими оценками согласились все спикеры панельных сессий Форума.

В результате Астанинский Экономический Форум, прошедший в новом формате, вновь убедительно подтвердил высокий статус нашего Президента среди глав государств в качестве надежного Лидера мирного и созидательного будущего всей планеты – Лидера нового формата, который создал «Страну мира» и юбилейный сегодня «Город мира» — Астану.

Владислав Андрюков