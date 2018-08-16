Мировой лидер в сфере повышения квалификации кадров займется колледжами Шымкента

Вопросы профессионального технического образования и технадзора обсуждались сегодня в акимате Шымкента в ходе встречи с представителями «TUV Rheinland Academy & Lifecare».

Участники встречи – представители Компании, представители госорганов, педагоги и эксперты обсудили перспективы развития партнерства в сфере профессионально-технического обучения.

Представителям акимата Шымкента были презентованы возможности сотрудничества в сфере реализации образовательных программ TUV Rheinland Academy & Lifecare.

Не исключено, что помимо профессионально-технического образования сотрудничество акимата с TUV Rheinland будет и в сфере технадзора.

Отметим, встреча состоялась в рамках инициативы «Назарбаев-Меркель», которая успешно реализуется с 2012 года. Это инициатива по внедрению германской модели т.н. дуального профессионально-технического образования в Казахстане. Цель — использование передового опыта ремесленных палат Германии для развития профессионального технического образования.

Для справки: TUV Rheinland www.tuv.com немецкое предприятие, ведущий мировой лидер в области технических испытаний, инспекционных проверок, сертификации и повышения квалификации. Устойчивое развитие безопасности и качества при взаимодействии человека, техники и окружающей среды — вот цель и главная идея концерна TUV Rheinland.