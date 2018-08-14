Девять круглосуточных временных фильтрационных блокпостов будут установлены на Иссык-Куле на время проведения третьих Всемирных игр кочевников со 2 по 8 сентября, сообщает «Кабар»со ссылкой на пресс-службу УВД Иссык-Кульской области.

Блокпосты будут функционировать на автодороге Балыкчы – Ананьево – Каракол, которая идёт вдоль озера.

«Во избежание затора движения на данной автодороге будет введено временное ограничение проезда для грузовых, большегрузных транспортных средств, автобусов и микроавтобусов, а также сельскохозяйственной техники и транспортных средств, перевозящих опасный груз», – сообщает УВД.

Возле ипподрома в селе Бактуу-Долоноту, где будет проходить основная часть мероприятий, предусмотрен объезд. Повороты на объездную дорогу будут установлены на 81,3 км (возле АЗС «Газпром нефть» у города Чолпон-Аты) и 83,5 км (возле мечети в селе Бактуу-Долоноту) автодороги Балыкчы – Ананьево – Каракол.

Кроме того, проезд на джайлоо Кырчын будет односторонним.

«В связи с тем, что в период со 2 по 8 сентября будет введено временное ограничение проезда для грузовых машин, гражданам необходимо перевезти грузы на джайлоо Кырчын до указанного срока проведения игр. Водителям также необходимо планировать маршруты движения по автодороге Балыкчи – Боконбаево – Каракол», – говорится в информации УВД области.

На блокпостах сотрудники милиции будут указывать водителям объездные пути.

III Всемирные игры кочевников пройдут в Кыргызстане на Иссык-Куле со 2 по 8 сентября 2018 года.

Ожидается участие в предстоящих играх 1 946 спортсменов из 53 стран мира, сообщает официальный сайт игр.

По количеству спортсменов, подавших заявление на участие в III Всемирных играх кочевников, лидером является Кыргызстан. Команда этой страны, заявленная на игры, насчитывает 458 человек. Команда Российской Федерации является второй по численности – 235 человек, на третьем месте Казахстан – 195 участников.

Спортсмены будут состязаться в 37 видах спорта. Всего будет разыграно 594 медали (174 золотые, 173 серебряные и 247 бронзовых).

Билеты продаются на церемонию открытия и закрытия. Их стоимость от 350 до 4 900 сомов (1 850-25 900 тенге). Вход на остальные мероприятия игр свободный.