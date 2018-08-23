Пользователь социальной сети под ником Антикоррупция KG опубликовал видеоролик, где девушка за короткое время выпивает 22 рюмки напитка, чередуя алкоголь разных степеней крепости, безалкогольные напитки и соки, передает limon.kg.

Данный коктейль известен как «Бронепоезд Потемкин». Судя по комментариям участников ролика, действие происходит в одном из баров на Иссык-Куле, а сама девушка и ее подруга «из Казахстана», которые отмечают «день рождения».

«Девушки, разве можно так пить? Вы же не мужики и не алкашки? Подумайте о своём будущем (орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.)», – спрашивает автор публикации.

Видеоролик был опубликован вчера, он уже набрал более 15 тысяч просмотров, 300 репостов и 130 реакций. Пользователи были шокированы количеством выпитого алкоголя, возмущены воспитанием девушки и интересовались, что произошло с героиней видеоролика «через 15 минут» после «Бронепоезда Потемкина».