На берегу озера Иссык-Куль в Чолпон-Ате обнаружили труп мальчика. Об этом редакции Kaktus.media сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

Как уточняется, 1 октября примерно в 10:00 с заявлением в органы внутренних дел Чолпон-Аты обратились родители 9-летнего мальчика. Они сообщили, что пропал их сын-инвалид, страдающий аутизмом.

«Спустя пять часов тело мальчика было обнаружено на берегу озера Иссык-Куль. На теле мальчика нашли следы удушья. На данный момент прорабатываются все версии, в том числе суицид. Назначена судмедэкспертиза», — пояснили в УВД.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.