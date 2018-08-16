Заключенные рассказали о беззакониях, творящихся в шымкентской тюрьме. Для этого они сняли видеообращение в стенах закрытого учреждения, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на sputniknews.kz.

Осужденные, недовольные условиями в учреждении ИЧ 167/11 города Шымкента, не раз обращались с жалобами в уполномоченные органы. Однако их заявления не вышли за пределы учреждения и не дали результатов.

По словам заключенных, многие вопросы за решеткой можно решить с помощью денег. Работники учреждения сами предлагают доставить мобильный телефон в камеру. Только требуют за это деньги.

«Этот телефон я купил. Отдал за него 100 тыс тенге. До этого мне принесли такой же «простой» телефон. Аппарат перестал работать, и мы его слили в канализацию. Все знают, что мы говорим по телефону. Вот его батарея. Сзади мои SIM-карты», — говорит один из осужденных.

По словам заключенного, когда он возмутился дороговизной «услуги», ему ответили: «Мы с начальником эти деньги к себе в карман кладем, что ли? У нас тоже есть кому отстегивать».

Отбывающие наказание люди, чтобы подтвердить свои слова, показали телефоны в своих руках. Более того, они поведали о том, что в закрытом учреждении может существовать игорный бизнес.

«Когда я отбывал наказание, ко мне пришел Ермек Жалгасбаев. Он предложил устроить в тюрьме карточные игры и взять его в долю. Я понарошку согласился, а теперь привожу вам доказательства его незаконных действий. «Одну треть денег будешь отдавать мне, а одну треть передавать «ворам в законе», — сказал он. «Да-да», — ответил я. «Звони им с этой новой SIM-карты», — пояснил он, вручая мне SIM-карту. Я не стал никому звонить и свидетельствую об этом», — произнес на видео один из осужденных.

«Мы говорим правду. Вам, наверное, интересно, откуда осужденные берут телефоны, игральные карты, героин, марихуану? Вот они (работники тюрьмы — прим. NT) сами приносят и продают нам это. Иначе откуда у нас эти три телефона? Вот такие порядки в тюрьме ИЧ167/11 в микрорайоне «Сауле» города Шымкента», — сказали молодые люди.

Они отметили, что положенные в тюремной камере предметы быта существуют только на бумаге. Питание тоже оставляет желать лучшего. Заключенные надеются, что, посмотрев видео, сотрудники Верховного суда, Генпрокуратуры и КНБ инициируют масштабную проверку.

Журналисты обратились с официальным запросом в департамент УИС по городу Шымкенту и получили ответ. Глава департамента Атэльбек Досмагамбетов не стал отрицать факты, изложенные на видео.

По его информации, в исправительном учреждении провели обыск и установили наличие запрещенных вещей у заключенных. А что касается фактов, изложенных осужденными, работники учреждения, судя по всему, отделались дисциплинарными взысканиями.

«В отношении лиц, фамилии которых были озвучены в видеоролике, проведена служебная проверка. В результате к сотрудникам учреждения и осужденным, имеющим отношение к этим фактам, приняты дисциплинарные меры», — сообщили в департаменте.