Медпомощь заключенным будут оказывать по новым правилам

Тюремные санчасти передали минздраву. Теперь осужденные казахстанских колоний смогут получать более качественную медицинскую помощь.

Об этом сегодня рассказали на брифинге в министерстве внутренних дел. Кроме того, говорили о новых миграционных правилах и отмене «визарана», а также легализации иностранных автомобилей.

Заключенные будут получать более качественную медицинскую помощь. Медицинские услуги осуждённым и арестантам, содержащимся в казахстанских колониях и следственных изоляторах, теперь оказывают через министерство. Медицинское обеспечение УИС значительно уступало медобслуживанию на воле, с точки зрения ресурсов, качества услуг и контроля за их оказанием.

«Передача позволит осуждённым и следственно-арестованным получить более широкий доступ к современным методам обследования, диагностики и лечения. Она также предоставит медработникам независимость от администрации учреждений, что искоренит укрытие возможных неправомерных действий«, — говорит Мадина Туребаева, санитарный врач комитета уголовно-исполнительной системы МВД.

По её словам, также благодаря реформе значительно выросла зарплата у медперсонала, работающего в местах лишения свободы.

«Основной проблемой была нехватка медицинского персонала, а зарплаты у медиков УИС были ниже, чем в гражданском секторе. На сегодня передали весь штат медработников УИС – около 800 человек. В результате их зарплата увеличилась более чем вдвое», — говорит Мадина Туребаева, санитарный врач комитета уголовно-исполнительной системы МВД.

Говорили на брифинге и о легализации иностранных автомобилей. 28 тысячам казахстанцев одобрена легализация их автомобилей. 5,5 тысячи автовладельцев получили документы и номерные знаки в рамках кампании. Кроме ЦОНов и портала «электронного правительства», подать заявку на легализацию авто можно в приложении одного из банков.

«Для этого в разделе «Госуслуги» нужно выбрать «Легализация иностранного транспорта», заполнить все данные о предыдущем владельце и данные автомобиля. После подписания заявки она направляется в МВД для предварительной проверки. Результат будет отправлен заявителю в виде push-уведомления», — говорит Шугыла Турлыбек, официальный представитель МВД РК.

По правилам легализации автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года, не должен состоять на криминальном учете и быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве. Также автомобиль должен пройти таможенную очистку.

Рассказали и об обновленных миграционных правилах. Иностранцы, пребывающие в Казахстан без визы, теперь могут находиться в нашей стране 30 дней. Но в течение шести месяцев общий срок их пребывания не должен превышать 90 дней. До этого иностранцы могли по истечению срока пребывания выехать за пределы Казахстана и вновь заехать, тем самым «обновить сроки пребывания».

«Данные правила, ограничивающие пребывание в стране, не будут действовать для иностранцев, которые оформили в период своего пребывания разрешение на временное проживание или визу. Правила приведены в соответствии с действующей статьей 6 Закона «О миграции населения». Внесенные изменения в Правила будут распространяться на иностранцев, въехавших в нашу страну с 27 января«, — говорит Шугыла Турлыбек, официальный представитель МВД РК.

В случае нарушения разрешенного срока пребывания, пограничная служба ограничит иностранцу въезд в страну.