Нурлан Ермекбаев назначен министром обороны Казахстана, передает Tengrinews.kz.

«Указом Главы государства Ермекбаев Нурлан Байузакович назначен Министром обороны Республики Казахстан», — говорится в сообщении Акорды в Facebook.

Нурлан Ермекбаев родился в 1963 году в Шымкенте. В разные годы работал поверенным в делах РК в Сингапуре, заведующим Центром внешней политики Администрации Президента, заместителем министра иностранных дел, помощником Президента.

С 2012 по 2014 год — посол Казахстана в Китае.

С 2012 по 2013 год — посол Республики Казахстан во Вьетнаме по совместительству.

С 2012 по 2014 год — посол Казахстана в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству.

С 2014 по 2016 год — помощник Президента — секретарь Совета Безопасности.

В сентябре 2016 года указом Главы государства назначен министром по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан.

В апреле 2018 года стал помощником Президента — секретарем Совбеза РК.

Нурлан Ермекбаев сменил на посту Сакена Жасузакова, который являлся главой Минобороны с сентября 2016 года.