На заседании Правительства РК министр энергетики Канат Бозумбаев рассказал о модернизации трех нефтеперерабатывающих заводов страны, передает Kazpravda.kz.

«В конце прошлого года был завершен проект модернизации Павлодарского нефтеперерабатывающего завода. Цель проекта достигнута, налажено производство топлива экологического класса К-4, К-5, выпуск высокооктанового бензина. Мощность завода позволяет перерабатывать западно-сибирскую нефть в объеме 5,5 миллиона тонн в год, а также казахстанскую нефть до 4,7 миллиона тонн в год. Вместе с тем в июне 2018 года налажено производство авиатоплива, получена декларация соответствия топлива реактивного топлива технического регламента Таможенного союза и присвоен ПИН-код на авиатопливо марки РТ», – отчитался Бозумбаев.

По его словам, по проекту реконструкции и модернизации Атырауского нефтеперерабатывающего завода на текущий момент технические работы завершены и проводятся пусконаладочные работы.

«В рамках проведения пусковых операций по проекту осуществлен пуск 10 из 12 технологических установок с выпуском целевых продуктов, по оставшимся 2 двум установкам продолжаются пусковые операции, окончание запланировано в августе текущего года. Данные установки влияние на технологический цикл завода не оказывают. Завод перешел на производство моторного топлива класса К-4 и К-5. При этом производство мазута снизится, выпуск вакуумного газойля прекратился. После модернизации завода объем производства нефтепродукта составит: высокооктановых автобензинов до 4,4 тысячи тонн в сутки и дизельного топлива до 5,2 тысячи тонн в сутки», – продолжил он доклад.

По проекту реконструкции модернизации Шымкентского нефтеперерабатывающего завода в июне 2017 года завершена реализация первого этапа проекта, запущен блок очистки водорода, было налажено производство экологических топлив класса К-4, К-5, доля высокооктановых бензинов составляет порядка 100 процентов, сообщил Бозумбаев.

«Строительные работы по второму этапу завершены, в начале июля этого года поданы нефтепродукты на промывку системы и обкатку оборудования, ведутся пусконаладочные работы, 15 августа 2018 года планируется сырореакторный блок установки каталитического крекинга, до конца сентября 2018 года планируется ввод в эксплуатацию», – сказал он.

Он также доложил о возведении интегрированного газохимического комплекса. В июне текущего года начато строительство завода по производству полипропилена.

«На сегодня завершены биологические взыскания и ведутся работы по строительству заводской инфраструктуры. Начаты земляные сваленные работы под основные технологические установки завода, то есть блока готовой продукции. До конца текущего года планируется осуществить забивку свая под технологические установки в количестве 5 тысяч штук, выполнить 85 процентов детального проектирования и разместить заказы на основное технологическое оборудование длительного срока изготовления», – сообщил министр.

Он добавил, что в рамках второй фазы интегрированного газохимического комплекса по проекту производства полипропилена создана проектная компания.