Духовное управление мусульман Казахстана известило о времени начала Айт намаза по городам Казахстана, передает МИА «Казинформ».
По информации, приведенной Духовным управлением мусульман, 21 августа в мечетях Астаны, Алматы и большей части Казахстана Курбан Айт намаз начнется в 7 часов местного времени.
Соответственно, начало Айт намаза в Западно-Казахстанской области и Актау в 7:15, в Кызылорде и Атырау — в 7:30. В Карагандинской области намаз начнется в 6:00, в Костанайской области — в 8:00.
Напомним, Курбан айт — это праздник, который наступает через 70 дней после месяца Рамазан и знаменует собой завершение паломничества. В 2018 году праздник Курбан айт начнется 21 августа. Для каждого мусульманина, имеющего возможность и не являющимся путником, жертвоприношение является одной из форм обязанности верующего.
В жертву в Курбан айт можно принести верблюда, корову, овцу (козу). Один баран или овца приносится в жертву от одного человека. А крупный рогатый скот или верблюда приносят в жертву, сложившись 7 человек. Жертвенное животное можно приносить после Айт намаза и до заката третьего дня праздника. Мясо жертвенного животного можно разделить на три части и раздать. Одна часть остается самим, вторая часть — родственникам, соседям, третья часть предназначена нуждающимся.
Время начала Айт намаза по городам Казахстана:
1. Астана — 07:00.
2. Алматы — 07:00.
3. Алматинская область. — 07:00.
4. Актобе — 07:00.
5. Ақмола — 07:00.
6. Атырау — 07:30.
7. Ақтау — 07:15.
8. ЗКО — 07:15.
9. Жамбыл — 07:00.
10. Караганда — 06:30.
11. Костанай — 08:00.
12. Кызылорда — 07:30.
13. Шымкент — 07:00.
14. Талдыкорган — 07:00.
15. Павлодар — 07:00.
16. ВКО — 07:00.
17. СКО — 07:00.
18. Семей — 07:00.
19. Жезказган — 07:00.
20. Туркестанская область — 07:00.