По информации, приведенной Духовным управлением мусульман, 21 августа в мечетях Астаны, Алматы и большей части Казахстана Курбан Айт намаз начнется в 7 часов местного времени.

Соответственно, начало Айт намаза в Западно-Казахстанской области и Актау в 7:15, в Кызылорде и Атырау — в 7:30. В Карагандинской области намаз начнется в 6:00, в Костанайской области — в 8:00.

Напомним, Курбан айт — это праздник, который наступает через 70 дней после месяца Рамазан и знаменует собой завершение паломничества. В 2018 году праздник Курбан айт начнется 21 августа. Для каждого мусульманина, имеющего возможность и не являющимся путником, жертвоприношение является одной из форм обязанности верующего.

В жертву в Курбан айт можно принести верблюда, корову, овцу (козу). Один баран или овца приносится в жертву от одного человека. А крупный рогатый скот или верблюда приносят в жертву, сложившись 7 человек. Жертвенное животное можно приносить после Айт намаза и до заката третьего дня праздника. Мясо жертвенного животного можно разделить на три части и раздать. Одна часть остается самим, вторая часть — родственникам, соседям, третья часть предназначена нуждающимся.