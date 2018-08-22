В уголовном суде Туркестанской области завершилось дело в отношении Ерехана Сулейменова, известного в криминальном мире как «Ероха Туркестанский», а также получившего широкую «популярность» как «отец Шымкентского мажора».

Суд установил, что еще с 2009 года Е. Сулейменов обложил данью одного из крупнейших предпринимателей Туркестана. Угрожая расправой над бизнесменом и его детьми, Сулейменов ежемесячно получал от потерпевшего по 10 тысяч долларов. В общей сложности предприниматель выплатил порядка 214 млн тенге.

Суд признал Ерехана Сулейменова виновным в вымогательстве и мошенничестве в особо крупных размерах и назначил ему наказание в виде 11 лет в колонии максимальной безопасности (строгий режим). Суд также удовлетворил иск потерпевшего на сумму 213 888 тыс. тенге.

Осужденному предоставлено 2 месяца для добровольного исполнения исковых требований. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что скандальную славу приобрел также сын осужденного — Исмаил. В августе 2016 года молодой человек совершил смертельное ДТП, сбив четырех рабочих по проспекту Кунаева в Шымкенте.

Исмаил был осужден, но попал под амнистию и практически сразу оказался на свободе.

Кто такой Исмаил Сулеймен, читайте здесь.