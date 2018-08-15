Несмотря на то, что шымкентская жара немного спала, в городе продолжается купальный сезон. Правда, выбор у жителей Шымкента невелик.

Из бюджетных вариантов — неблагоустроенные горные речки, и пара участков реки Кошкараты. К слову, спасатели дежурят только на берегах последней. А ведь раньше в распоряжении шымкентцев было еще одно место, где можно было охладиться без ущерба семейному бюджету — это озеро Тулпар. О нем горожане вспоминают с особой теплотой.

Манящее своей прохладной водой, озеро Тулпар расположилось по соседству с зоологическим парком и Дендропарком Шымкента. Изначально предполагалось, что вдоволь накупавшись, горожане смогут прогуляться по тенистым аллеям или посмотреть на диковинных животных.

Сегодня озеро наполнено водой и привлекает своей прохладой, но горожанам запрещено в нем купаться. Посетители могут лишь кататься на катамаранах и лодках. Здесь работает база проката.

«Здесь очень приятно находиться даже днем, возле озера прохладно и хорошо. Мы сегодня, чтобы отдохнуть, решили прийти сюда всей семьей», — говорит жительница города.

А когда-то на берегах Тулпара отдыхали целыми семьями. Приятные воспоминания о месте, куда в ездили купаться в прохладной воде искусственного городского водоема остались и у редактора сайта OTYRAR. Озеро Тулпар было отличным бюджетным вариантом, вспоминает Ирина Казорина.

Ирина Казорина, жительница г. Шымкента: «Я не беру в расчет многочисленные аквапарки, где нужно отдать определенную сумму за вход и при том, что туда нельзя взять еду и воду, это финансово затратно. И когда люди говорят, да вот, там 1200 детский, 1800 взрослый. Но мы же берем из расчета на семью двое взрослых и один ребенок. А если семья многодетная? То многим такой отдых не по карману. И озеро Тулпар за 150 тенге куда в последнее время можно было зайти, приехать своей многочисленной семьей, привезти продукты».

В новой зоне отдыха Жайлауколь, которая два года назад «выросла» возле озера Тулпар, окунуться в воду категорически нельзя… пока. Арендатором участка земли в 10 гектаров стала компания «Нургажайып». По условиям подписанного с акиматом договора, после завершения всех строительных работ земля развлекательного парка и озеро были сданы в аренду. Здесь установлены самое высокое колесо обозрения в центральной Азии, несколько аттракционов, теперь ведутся работы по благоустройству. Не забыли арендаторы и про озеро. На него у компании есть планы.

Аскар Жанбаев, директор ТОО «Нургажайып»: «У нас в планах в будущем есть возобновить озеро. Но мы хотим подойти к этому профессионально. Чтобы не просто человек пришел купаться и все, а чтобы было приятно был песок, белый желательно, чтобы места для отдыха были специально выделены. Наше озеро не относится к тем охраняемым водоемам, которое относится к месту, где можно купаться, пока там катаются на катамаранах. Врать не буду, но в течение двух лет мы определимся. Потому что мы тоже должны утвердить план с градсоветом»!.

Горожане надеются, что озеро Тулпар, вновь приобретет былую славу и станет излюбленным местом отдыха для шымкентцев и приезжающих в мегаполис гостей.

Анастасия Новикова