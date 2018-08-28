В Астане состоялась церемония гашения марки «Ради жизни на Земле», передаёт МИА «Казинформ».

Она посвящена проекту АТОМ. Это международная кампания, которая призывает правительства мира навсегда положить конец ядерным испытаниям.

Вице-министр иностранных дел РК Роман Василенко отметил, что проект помог рассказать всему миру о трагедии, которая происходила на казахстанской земле на протяжении 40 лет.

«Трагедия хоть и происходила в прошлом, к сожалению, далеко не ушла. Она повторяется в детях и внуках людей, которые жили рядом с (Семипалатинским) полигоном и были подвергнуты зловредному влиянию ядерных осадков или радиации», — сказал Роман Василенко.

По словам почётного посла проекта, известного художника Карипбека Куюкова, петицию с требованием к лидерам стран о создании безъядерного мира подписали более 312 тысяч человек из 100 государств мира.

«Наша цель — собрать один миллион подписей. Если вы ещё не присоединились к нам, вы можете это сделать в любое время. Каждый желающий может подписать петицию на сайте проекта», — добавил К. Куюков.

Марка выпущена тиражом в 20 тысяч экземпляров. Стоимость одной — 300 тенге. Марка выполнена в тонах логотипа проекта АТОМ.