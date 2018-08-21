На большей части страны сохранятся дожди с грозами, на севере местами сильные, порывистый ветер, шквал, возможен град, на юге пыльная буря. Ночью и утром в северной половине ожидается туман, сообщает РГП «Казгидромет».

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, местами до 23-28 метров в секунду, местами шквал, ночью и утром местами туман, днем местами возможен град.

В Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы до 23-28 метров в секунду, днем местами возможен град.

В Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-25 метров в секунду, шквал, туман, днем возможен град.

В Туркестанской области местами ожидается шквал, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.

В Костанайской области синоптики прогнозируют местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами туман.

В Алматинской области – местами усиление ветра до 17-22 метров в секунду с пыльной бурей.

В Жамбылской области ожидается местами усиление ветра до 15-20, ночью порывы до 23 метров в секунду, шквал.