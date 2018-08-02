Отец ребенка признался, что в нетрезвом состоянии покалечил сына.

Раскрылись новые подробности инцидента, который произошел с четырехлетним жителем Алматы Мухаммедом. Полиция искала водителя, который якобы сбил на ВОАД малыша, а затем оттащил его на обочину и оставил, не оказав никакой помощи. 1 августа стало известно, что травмы ребенку нанес его отец, который находился в нетрезвом состоянии, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе городского департамента внутренних дел Алматы, для расследования преступления в ДВД города Алматы была создана специальная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли опытные сотрудники криминальной полиции города, а также отдела розыска Местной полицейской службы.

В ходе проведения комплекса оперативных и следственных мероприятий установлены истинные обстоятельства события, произошедшего с 4-летним Мухаммедом Аскароглы, который 16 июля в 10 часов 50 минут был обнаружен в бессознательном состоянии на углу улиц Брянской и Одесской.

Как сообщила пресс-секретарь ДВД Алматы, первоначально следствие шло по ложному следу, исходя из показаний девушки, представившейся очевидцем, которая сообщила о том, что мальчика сбила машина черного цвета. Позже выяснилось, что эти сведения были недостоверными.

Показания этого очевидца шли вразрез результатам оперативных и специальных мероприятий, а также данным городской системе видеомониторинга. Таким образом, установлено, что ребенка не сбивала машина: травма Мухаммеда не соответствует дорожно-транспортному происшествию.

Следствием параллельно отрабатывались другие возможные версии происшествия. Были изучены показания других очевидцев, а также иная доказательная база. Одна из камер видеонаблюдения зафиксировала, как отец Мухаммеда ведет его за руку вдоль проезжей части. И, как оказалось, спустя несколько минут мужчина завел мальчика в безлюдное место и, разгневавшись из-за поведения сына, ударил его камнем по виску.

«Чтобы провести тщательный осмотр места происшествия, мы скосили траву и нашли орудие преступления – тот самый камень, а также признаки присутствия на этом месте взрослого человека», — сообщила официальный представитель ДВД города Алматы Салтанат Азирбек.

Кроме того, в полиции отметили, что изъятым вещественным доказательствам назначены соответствующие экспертизы.

В настоящее время Мурат Аскар-оглы признался в совершении данного преступления и уточнил, что на тот момент он был в состоянии алкогольного опьянения.

«С утра выпил, сын был со мной, он был сильно беспокойным. Я взял камень и ударил его прямо по виску, он упал, а я испугался, сел в автобус, доехал до работы, там же умылся. Я прошу прощения у всех казахстанцев, у сотрудников полиции, у депутата, который нам помогал. Я готов понести наказание и не заслуживаю пощады», — заявил отец Мухамеда, Мурат.

Ход расследования постоянно находился на контроле прокуратуры города.

В ведомстве отметили, что оценка действий каждого участника события, в том числе и девушки-очевидца, которая повела следствие по ложному следу, будет дана в соответствии с требованием закона. За дачу ложных показаний предусмотрена уголовная ответственность.

Благодаря профессионализму сотрудников полиции действительные обстоятельства преступления раскрыты, подозреваемый задержан. Досудебное расследование проводится по ст. 106 УК РК.

Как информировали в ДВД города Алматы, небольшой ковер, на котором лежал Мухаммед, принадлежит жительнице дома, что расположен рядом с местом происшествия. После обнаружения ребенка женщина вынесла коврик и постелила под него.

Напомним, 16 июля стало известно, что мальчика с разбитым черепом нашли на обочине ВОАД в Алматы. 23 июля мальчик пришел в сознание, начал дышать самостоятельно. 25 июля врачи рассказали, что ему предстоит в течение полугода перенести еще одну операцию.

При этом отец ребенка в разговорах с журналистами рассказывал подробности о его состоянии. О водителе, который якобы совершил наезд, мужчина заявил следующее:

«Мне этот человек сейчас не интересен. Главное, чтобы мой сын жил. Его поимкой занимаются полицейские. Следователи задавали неприятные вопросы, выпивают родители или нет. Я понимаю, это их работа, но все равно такой момент, неприятно. Неужели по нам не видно, что мы люди благополучные», — добавил он.

Когда малыш лежал в коме, его отец заявлял, что он был на работе, а об инциденте узнал от коллеги.

«В тот момент я не знал, что это мой сын. Мне начали звонить из дома и говорить, что не могут найти сына. Потом я посмотрел видео, а там мой ребенок. Я потерял сознание, он был такой весь перебитый, синий», — рассказал он.