Сына-садиста будут судить за смерть отца

Мужчину, избившего собственного отца до смерти, будут судить по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

В настоящее время он задержан и по решению суда содержится под стражей в изоляторе временного содержания. В отношении женщины, находившейся рядом с ним на видео, начато досудебное расследование по статье «Побои, совершённые группой лиц».

По данным департамента полиции Туркестанской области, сейчас проводится комплексное расследование для установления всех обстоятельств трагедии и правовой оценки действий всех участников.

«В настоящее время проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего, в том числе с дачей правовой оценки действиям всех участников уголовного процесса. По их результатам будет принято соответствующее процессуальное решение. Также сообщаем, что заявления и сообщения от потерпевшего и иных лиц по фактам насилия в органы полиции ранее не поступали», — заявили в департаменте полиции Туркестанской области.

Сыну-мучителю грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. Женщина может быть наказана штрафом в размере от 100 до 200 МРП либо арестом до 50 суток. Кроме того, к ответственности могут привлечь и соседку, скрытно снимавшую издевательства и избиение пожилого мужчины, но не сообщившую об этом в полицию.