Отца-убийцу направили на лечение в Шымкенте

Житель Шымкента жестоко расправился со своим сыном в ходе возникшей ссоры.

Трагедия шокировала общественность в ноябре прошлого года. В ходе досудебного расследования выяснилось, мужчина совершил преступление находясь в невменяемом состоянии.

В деле о шокирующем убийстве 28-летнего парня в Шымкенте поставлена точка. Главный подозреваемый в жестоком преступлении — отец погибшего. По материалам дела, трагедия произошла в ходе возникшей ссоры, причины конфликта не раскрываются. Обвиняемый, будучи в алкогольном опьянений нанес своему сыну несколько ножевых ранений, а после перерезал ему горло. Пострадавший скончался на месте преступления.

Абинур Карабаев, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«Выводы суда подтверждаются показаниями свидетелей, вещественными доказательствами, заключениями судебных экспертиз. Прокурор просил освободить Шаймурзаева А. от уголовной ответственности за совершение запрещенного уголовным законом деяния, предусмотренного частью 1 статьи 99 Уголовного кодекса, в состоянии невменяемости и назначить ему принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением и производство по делу прекратить. Потерпевшие и сторона защиты согласились с позицией прокурора»

Житель Шымкента расправился со своим сыном в ноябре прошлого года. В многоквартирном доме бездыханное тело молодого парня обнаружила его мать. Женщина тут же вызвала полицию. Выяснилось, что после случившегося обвиняемый подался в бега. Его удалось задержать через несколько суток. Суд рассмотрев дело и учитывая все обстоятельства удовлетворил ходатайство гособвинителя.

Абинур Карабаев, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«Суд освободил Шаймурзаева А. от уголовной ответственности за совершение запрещенного уголовным законом деяния, предусмотренного частью 1 статьи 99 УК, в состоянии невменяемости и назначил ему принудительные меры медицинского характера. Значит согласно статьи 16 УК РК к уголовной ответственности привлекаются только вменяемые лица. Шаймурзаев А. был признан экспертизой невменяемым, страдающим параноидальной шизофренией»

Производство по делу прекращено. Мужчина будет получать лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа в Алматинской области. Постановление суда вступило в законную силу.