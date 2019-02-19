В социальных сетях активно распространяется ролик, на котором мужчина энергично танцует с детьми, передает NUR.KZ.

Видео опубликовано в популярных пабликах в Instagram.

На кадрах видно, как мужчина в верхней одежде заходит в комнату и начинает танцевать с детьми.

«Когда папа пришел с работы», — гласит подпись под постом.

https://www.instagram.com/p/Bt8NReaFLbY/

Пользователи Казнета пришли в восторг от увиденного.

«Молодец! Какой позитив! Такое детство дети запомнят на всю жизнь! В такой семье вырастут порядочные люди!», «Хороший папа! Счастливые дети!», «Вот это самая счастливая семья», «Супер папа, несколько раз просмотрела, как я уважаю таких отцов, вот таким многодетным надо помогать, увеличьте зарплату этому отцу семейство», — пишут комментаторы.