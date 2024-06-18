Отец-истязатель в Шымкенте ранее по неосторожности убил человека

В Шымкенте вынесли приговор приемному отцу который истязал своих шестерых детей.

Правда, в тюрьму его не отправят. У истязателя диагностировали шизофрению и направили на принудительное лечение. При этом, в ходе разбирательств выяснились новые подробности дела. Мужчина ранее убил по неосторожности человека.

Отца-истязателя, который бил и издевался над шестью приемными детьми в Шымкенте, освободили от уголовной ответственности в зале суда. У тирана диагностировали шизофрению параноидальной формы и направили его на принудительное лечение. На приговоре мужчины не было, он находится в лечебнице.

«Был выставлен диагноз шизофрения. При совершении деяний находился в невменяемости, это по закону исключает привлечение к уголовной ответственности также в соответствии со статьей 16 суд освободил от уголовного наказания назначил меры принудительного медицинского характера в виде лечения в стационаре специализированного типа», — говорит Болат Карабаев, судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних .

Оказалось что мужчина был женат 6 раз. Родных детей у него нет, поэтому он решил взять опеку над приемными. Правда, как ему дали детей остается загадкой. Выяснилось, что в 90-е годы мужчина провозгласил себя народным целителем и во время одного из сеансов по неосторожности убил человека. Тогда, дело также прекратили и направили мужчину на принудительное лечение. В отделе попечительства Шымкента говорят, эти факты не всплыли при оформлении документов на усыновление.

«Подозреваемый вместе с супругой в 2021 году прошли трехмесячный курс психологической подготовки, есть соответствующий сертификат. После этого, через электронный портал они направили запрос на усыновление детей. Все документы, которые были предоставлены тщательно проверялись. Никаких психических отклонений и справок не было. Так же как и не было судимости, но после инцидента в базе данных только появились все данные, и о состоянии его здоровья и о судимости», — говорит Нурдаулет Абылаев, руководитель отдела попечительства управления образования г.Шымкента.

О нечеловеческом отношении приемных родителей стало известно от детского омбудсмена. Приемный отец шестерых детей от 3 до 15 лет избивал их, заставлял работать и, как утверждает омбудсмен, кормил кошачьим и собачим мясом. О зверствах заявил старший ребенок. Подросток позвонил в детский дом и даже предоставил доказательства, сняв синяки на своем теле.

Адвокат осужденного считает, что чиновники отнеслись к своей работе халатно, когда отдавали супругам детей.

«Я считаю, что со стороны как управления образования трех городов, так же со стороны сотрудников полиции. А именно участковых инспекторов была дана характеристика, что он да нормальная семья, что могут воспитывать детей и так далее. Поэтому я внес предложение судье, о том, чтобы вынесли частное постановление как в отношении управлений трех городов, а также управления сотрудников Абайского РОВД», — говорит Ибадулла Нурманов, государственный защитник подозреваемого.

При этом детский омбудсмен Шымкента недоумевает, почему в отношении супруги осужденного не приняли никаких мер.

«Супруга находилась рядом она обязана была обеспечить уход должный, это лежит на матери. В ближайшее время как уполномоченный я подам заявление в прокуратуру о возбуждении дела в отношении супруги Смановой», — говорит Жаннета Жазыкбаева, уполномоченная по правам детей г.Шымкента.

Мужчина из-за своего заболевания вновь уйдет от уголовной ответственности. После принудительного лечения, если врачи посчитают что он пошел на поправку и не представляет угрозы для общества, его могут выпустить на свободу.