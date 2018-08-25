В Шымкенте прошла традиционная педагогическая конференция. В этот раз она интересна, прежде всего, составом участников и спикеров, которые обсуждали, как сделать так, чтобы наши школьники не оказались ненужными людьми в современном мире, в условиях четвертой промышленной революции.

Выступая перед собравшимися, аким Шымкента поздравил педагогов с началом нового учебного года и выступил с рядом предложений по вопросам образования. При этом, коснулся и социальной стороны вопроса. Акимат готов посодействовать всем учителям в решении жилищного вопроса.

«Мы встречались с руководством ЖССБ, думаю, можно рассмотреть вопрос с жилищным сертификатом по оплате первоначального взноса. Кайрат Ырзакулович, рассмотрите эту возможность», — поручил глава города своему первому заместителю.

И, наконец, необходимо пересмотреть подходы к профессиональному обучению в колледжах и в этом плане будет интересен опыт зарубежных экспертов. С нового учебного года на базе одного из колледжей города будет запущен пилотный проект по дуальному образованию по примеру ремесленных палат Германии для развития профессионального технического образования. А займется реализацией этого проекта компания из Германии.

Так, о создании доступной интеллектуальной среды дополнительного обучения, способной стимулировать творческий интерес у школьников к инженерному делу, развитие их способностей, эффективное и педагогически грамотное проведение досуга говорил Директор академии STEM Магжан Кыстаубаев.

Еще один спикер – Адэль Нысанов, руководитель научно-образовательного фонда «Синергия» (SYNERGY) выступил с предложением о развитии Worldskills в Казахстане.

«Трехъязычие – требование современности» — с докладом на эту тему выступил вице-президент международного общественного фонда «Білім-Инновация» Нурбол Толебаев.

Обсудили участники конференции и вопрос борьбы с коррупцией в сфере оказания государственных услуг. Кроме того, собравшиеся обсудили все плюсы и минусы проекта электронного надзора за учащимися «I-mektep».

О возможностях дуального образования, поддержке талантливой молодежи и именных стипендиях рассказал Томас Хельм, директор Казахстанского представительства фонда Конрада Адэнауэра.

Исполняющий обязанности руководителя Комитета по контролю за качеством в сфере образования и науки Галымжан Джумашев рассказал о реформах в сфере образования. Он отметил, что учителя должны заполнять только пять документов: учебный план, поурочные планы, критерии оценки, электронный дневник и электронный журнал. «И все. Если администрация школы требует от учителя заполнения еще каких-либо документов, то это противоречит закону», — подчеркнул Галымжан Джумашев.

Отметим, работа конференции прошла как в форме пленарного заседания, так и целой серии рабочих сессий, на которых педагоги делились опытом и обсуждали вопросы развития сферы образования.