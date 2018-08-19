Для решения вопроса по скоплению большого количества грузовых автомашин на таможенном посту «Конысбаева», расположенный на казахстанско-узбекистанской границе в Туркестанскую область с рабочим визитом прибыл председатель комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Ардак Тенгебаев.

В последние дни, с 1 по 7 августа 2018 года, перед въездом в пункт пропуска «Б. Конысбаева», расположенном на казахстанско-узбекистанской границе, со стороны Республики Казахстан увеличилось скопление грузового автотранспорта порядка 315 единиц.

Ранее органы государственных доходов пояснили, что причиной этого скопления является значительное увеличение грузопотока прибывающих в направлении Республики Узбекистан автотранспортных средств из дальнего и ближнего зарубежья через транзитный коридор Казахстана.

7 августа для решения вопросов скопления комитетом государственных доходов министерства финансов были направлены письма в адрес таможенной службы Республики Узбекистан. В связи с чем за последнюю неделю узбекская сторона увеличила пропуск автотранспорта до 160 единиц.

Ситуация, как нам сообщили в комитете государственных доходов министерства финансов, находится под постоянным контролем.

18 августа председатель комитета государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан Ардак Тенгебаев выехал с рабочим визитом в Туркестанскую область для выяснения ситуации на месте.

В ходе поездки была проведена встреча с председателем государственного таможенного комитета Республики Узбекистан Азимовым Мураджан Бердиалиевичем, в рамках которой обсуждены проблемы возникновения сложившейся ситуации, поставлены конкретные задачи и пути их устранения.

В результате двухсторонней встречи и принятых оперативных мер по состоянию на 18 августа текущего года достигнуто снижение скопления автотранспортных средств в пункте пропуска «Конысбаева» до 60 единиц.