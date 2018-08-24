Глава государства Нурсултан Назарбаев подверг критике работу госорганов, указав, что из 15 человек на госслужбе по факту работают трое, передает Tengrinews.kz.

Фрагменты выступления Президента на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области вошли в эфир вечерних новостей телеканала КТК.

«На местах не работают. Я запустил пилотный проект в двух акиматах, в двух министерствах. Сказал: «Вот есть бюджет, отдаю тебе. Сделай сколько тебе надо для управления, все остальные деньги дай, чтобы поднять зарплату чиновникам. Но чтобы работали. В отделе сидят 15 человек, тащат трое, остальные сидят. Так же? Зато сколько сэкономишь на ручках, на бумагах, на этих стульях. Еще автомобиль каждому под задницу надо», — заявил Назарбаев. По словам корреспондента, речь шла в целом о стране.

Ранее Президент отмечал, что в рамках этого пилотного проекта заработная плата сотрудников госорганов повысилась более чем в два раза. «Это позволяет принимать на работу специалистов, обладающих более высокими компетенциями.

Данный опыт необходимо распространить на всю систему государственной службы», — подчеркнул Нурсултан Назарбаев. В мае этого года Президенту представили отчет Агентства о работе в сфере госслужбы и предпринимаемых мерах по противодействию коррупции. Тогда Нурсултан Назарбаев указал на важность повышения эффективности борьбы с коррупцией.