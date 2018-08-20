Спасатели Шымкента приняли участие в акции «Дорога в школу».

Сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС г. Шымкента ежегодно принимают участие в акции милосердия, оказывая помощь многодетным семьям и детям, оставшимся без попечения родителей.

В рамках акции «Дорога в школу» спасатели отряда оказали помощь детям погибшего коллеги Жомарта Сарсенбекова. В этом году друзья и коллеги Ж. Сарсенбекова обеспечили его детей всеми необходимыми школьными принадлежностями (одеждой, канцелярскими товарами). Совершая совместные покупки, они старались создать благотворительную спокойную обстановку, чтобы дети не почувствовали еще раз боль утраты отца.

Жомарт Сарсенбеков во время спасательных работ в горах погиб в 2016 году, спасая заблудившегося туриста. У него остались пятеро детей.

Соратники Жомарта пожелали детям отличной учебы и здоровья. Дети были очень рады школьным обновкам. А мама, видя их счастливые лица, поблагодарила спасателей за подаренную радость.