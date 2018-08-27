Вице-министр культуры и спорта Ерлан Кожагапанов высказался о ситуации с придорожными туалетами в Казахстане, передает Tengrinews.kz. Чиновник в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности заявил, что сервис на республиканских трассах далек от мировых стандартов.

«Едет у нас турист по территории Казахстана — по любой трассе… Если захочет в туалет, он не сможет пойти. Потому что у нас ни одна трасса не обеспечена объектами придорожного сервиса мирового уровня. По нашему заданию волонтеры провели исследование по всей стране. И выяснили, что у нас есть только два объекта с туалетами мирового уровня. Это туалеты в новом терминале астанинского аэропорта и туалеты в новом терминале вокзала Астаны. Картина такая, к сожалению», — выразил мнение Ерлан Кожагапанов.

По мнению вице-министра, госорганы и бизнес должны совместно развивать инфраструктуру придорожного сервиса. В качестве примера Кожагапанов привел стандарты Всемирного туристического совета: на каждые 50 километров автодороги должен быть один туалет.

«Но это должен быть качественный туалет. Самое главное, чтобы в нем была горячая вода. У нас многие АЗС обеспечены туалетами, но они туда не пускают. Либо пускают за деньги. Большинство просто закрыты, потому что туалет — это та часть, которая тянет бизнес вниз и не дает развиваться. Если они создают заправку, бензин — очень ликвидный бизнес. Когда пристраивают туалет, начинаются затраты: химикаты, средства чистки, зарплата уборщику, горячая вода», — выразил мнение вице-министр культуры и спорта.

Ранее Ерлан Кожагапанов критично высказался о состоянии автодороги от Талдыкоргана до Алаколя.

«Дорога, как после Сталинградской битвы», — поделился мнением вице-министр.