411 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму 101 млн тенге привезут на ярмарку производители региона, передает 24.kz.

На ярмарке будет представлено более 200 тонн традиционных для южного региона овощей и фруктов, а также пользующиеся спросом у жителей столицы мясо индейки и колбасные изделия ТОО «Ордабасы кус» с торговой маркой «Дәмді ет». Также будет представлен большой ассортимент молочных продуктов и национальных блюд.

Отметим, что в этом году область посетит столицу в 5 раз и привезет 26 видов продукции общим объемом более 14 тысяч тонн.