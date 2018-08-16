Министерство финансов РК призывает уплатить налоги на имущество и земельный налог за 2017 год до 1 октября текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Комитета госдоходов Минфина РК, уплата налога на имущество и земельного налога физическими лицами за 2017 год не производилась. Отмечается, что согласно Налоговому кодексу, действовавшему до 1 января 2018 года, уплата этих налогов производится до 1 октября года, следующего за налоговым периодом.

«В связи с этим в настоящее время налоговыми органами проводится работа по вручению физическим лицам уведомлений по уплате налога на имущество и земельного налога за прошедший 2017 год, срок уплаты, которых, согласно пункту 3 статьи 391 и пункту 7 статьи 409 Налогового кодекса, установлен до 1 октября 2018 года», — сообщили в КГД.

При этом, в кодексе прописано, что налоговой базой для исчисления налога на имущества физических лиц является стоимость объектов налогообложения. Она устанавливается госкорпорацией «Правительство для граждан» по состоянию на 1 января каждого года, следующего за отчетным.