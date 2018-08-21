В Алматинской области в результате ДТП погибли 8 человек. В жуткой аварии выжила лишь 36-летняя женщина, которая доставлена в больницу города Приозерск, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДТП произошло 20 августа на 385 км автодороги Алматы-Екатеринбург, на стыке Карагандинской, Жамбылской и Алматинской областей.

В результате столкновения автомашин Opel и BMW погибли 8 человек. Одна из машин полностью сгорела. Среди погибших есть жители Астаны.

«По факту ДТП начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 “Нарушение правил эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”. Назначен ряд экспертиз. Расследованием занимается областное управление дознания ДВД Алматинской области», — сказал официальный представитель ДВД Алматинской области Кобейхан Нурахмет.