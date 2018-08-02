особняк за за 4 млрд тенге

10-комнатная резиденция в 4 уровня в коттеджном городке Жайлы выставлена на продажу на сайте «Крыша».

В описании к особняку сказано, что дом площадью 2 тыс. квадратных метров, построенный в 2017 году, располагается на участке в 50 соток.

особняк за за 4 млрд тенге

По словам автора объявления, предложение является уникальным.

особняк за за 4 млрд тенге

В разработке дизайна участвовали именитые дизайнеры.

особняк за за 4 млрд тенге

В доме имеются спа-зона, кинотеатр, кухня и помещения, приспособленные для обслуживающего персонала.

особняк за за 4 млрд тенге

особняк за за 4 млрд тенге

На участке находятся открытый бассейн и теннисный корт.

особняк за за 4 млрд тенге

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