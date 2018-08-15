Официальный представитель 7-летнего жителя села Абай в Туркестанской области Курмангазы Мусир заявил о намерении подать в суд на директора, завуча по воспитательной работе и психологов школы, а также на следователей из-за утечки информации, передает «Первый канал «Евразия».

«Мы с самого начала ждали, подтвердятся факты насилия или нет. И все подтвердилось. Теперь планируем подать заявление в прокуратуру и на директора школы, и на завуча по воспитательной работе, и на психологов», — сообщил Мусир. По его словам, по вине сотрудников органов внутренних дел важные детали громкого дела на стадии расследования стали известны учителям школы и другим заинтересованным лицам. «Иными словами, у них был доступ к информации. Следователь, вероятнее всего, в чем-то подстраивал дело под них. Однозначно была утечка информации», — заявил Мусир.

Сейчас пострадавший мальчик вместе с мамой находится в Алматы. Шумиха в школах, где учился мальчик и подозреваемые подростки, до сих пор не утихла, несмотря на то, что после случившегося прошло уже 5 месяцев. На сегодняшний день директор школы № 74 ушел на пенсию, а его заместитель по воспитательной работе покинул свой пост. Судьба главы другой школы, № 73, пока официально не решена. Хотя в данный момент учебные заведения уже возглавило новое руководство, которое о случившемся старается не вспоминать.

Дело, повергшее в шок весь Казахстан, передано в суд. Подозреваемыми в групповом изнасиловании стали четверо подростков. В отношении троих из них уголовное дело прекращено в связи с не достижением 14-летнего возраста. И лишь один обвиняемый в скором времени сядет на скамью подсудимых. Судебный процесс пройдет за закрытыми дверями.