АО «НК «ҚазАвтоЖол» запустил мобильное приложение «Kazway» для поиска пунктов придорожного сервиса на республиканских автодорогах Казахстана.

Приложение уже доступно на iOS. С его помощью пользователь может найти в оффлайн режиме пункты придорожного сервиса в любой точке Казахстана.

В мобильном приложении Kazway доступны данные по 1800 пунктам придорожного сервиса по таким категориям как АЗС, мотель, санузел, пункт питания, розничная торговля, СТО, мойка, медицинская помощь, стоянка, охраняемая стоянка, место для пикника, эвакуатор. Каждая из этих категорий отображает место нахождения пункта и предлагает функцию «позвонить».

Кроме того, в приложении доступна функция расчета расстояния между городами Казахстана.

В данный момент ведутся технические работы для запуска приложения в Android версии.