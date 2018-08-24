В селе Узын-ата Шардаринского района начали разводить африканского сома.

Индивидуальный предприниматель Нурболат Серманизов завез из Узбекистана 10 тысяч мальков редкой рыбы. Были построены теплицы, так как для выращивания этой рыбы нужны теплые помещения.

Установили специальные бассейны с системой водоснабжения и фильтрации. Дело обещает быть прибыльным, ведь африканские сомы неприхотливы, легко приспосабливаются к различным условиям содержания, имеют уникальную устойчивость к дефициту кислорода, быстро растут, легко размножаются, устойчивы к заболеваниям и всеядны.

Африканский клариевый сом (лат. Clarias gariepinus) родом из Африки. Даже в водоемах Сахары можно выловить нильского клариаса. На вид это совершенно обычный сом: его длинное тело в бурых пятнах имеет светлое брюшко. Отличительная особенность всех сомов – длинные усы. У клариуса усов аж 4 пары. Этот вид рыб способен перерабатывать кислород из воздуха, используя наджаберный орган дыхания. С этой целью сом выныривает на поверхность и насыщается воздухом. Именно эта особенность сделала клариуса таким удобным в разведении. Нет необходимости обеспечивать его свежей водой. Более того, на один кубометр воды можно посадить около 300 килограммов живой рыбы.