В Шымкенте научились разводить африканского сома

Экзотическая рыба, благодаря усилиям рыбоводов, прижилась. Пять ферм теперь выдают тонны деликатеса, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

В специальных искусственных водоёмах также выращивают карпов и сазанов. Бассейны кишат экзотической рыбой. В каждой ёмкости плавают тысячи африканских сомов. Все они выращены в условиях мегаполиса. Никаких речных глубин и водорослей – только специальный комбикорм. И подвоха сомы – не замечают. Рыб научили быть еще и стрессоустойчивыми.

В этих бассейнах экзотическая рыба без чешуи и мелких костей растёт как на дрожжах. За полгода африканский сом достигает 6 килограммов. Рыба считается уникальной: из бассейна она никуда не уплывет, а вот уползти может. Суши этот сом не боится. Может сутки находиться без воды, выпрыгивают на два метра в высоту и могут ползти до двух километров. Как они это делают, никто не может объяснить.

«Людей в основном пугает их вид. Люди придут, руку протянут, а она как прыгнет, и все сразу, ой, страшная, ужасная. А то, что у нее калорий много, что у нее этого много, они этого всего в расчёт не берут», — говорит Данияр Рахимжанов, предприниматель г. Шымкента.

Но не всегда было так легко. Когда запустили первых рыб, были и ощутимые потери — до 70 процентов. Рыбовод продолжает учиться, чтобы ферма стала высокодоходной. Большая часть средств уходит на корм, говорит Данияр. Еду для рыб он вынужден закупать за границей.

«С кормами трудновато. Потому что специальный корм не делают у нас в Казахстане. У нас всё привозится из Армении, Китая, из России, а именно местных производителей кормов пока еще нет», — говорит предприниматель.

Но несмотря на экономические риски, африканский сом в Шымкенте теперь обитает не только в этих бассейнах. Предприниматели создают специальные искусственные пруды. Судя по динамике их развития, этот бизнес все-таки достаточно прибыльный, говорят в управлении сельского хозяйства. Рыбную отрасль субсидирует и государство.

«Субсидию получают на племенные маточные рыбы, мальки на 50% расходов. Потом корма расходов 30%, ветеринарные препараты«, — говорит Сагдат Маханов, главный специалист управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента.

Рыбоводы из Шымкента предложили включить африканского сома в школьный рацион. Они уверены, что могут производить продукт в больших объёмах. Но пока это предложение не рассматривают. Поэтому большую часть рыбной продукции, выращенной в условиях большого города, отправляют на экспорт.