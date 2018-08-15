Потолок спортивного зала может обрушится на учеников этой школы в любой момент.

Мы не раз писали о ситуации в известной школе №2 имени Ы. Алтынсарина, расположенной в городе Ленгере Толебийского района. В октябре 2017 года в районном отделе образования уверяли, что ремонт в ближайшее время произведут. С тех пор прошло больше полугода, но никаких сдвигов в школе так и нет.

«Мы делаем косметический ремонт, но это мало. Это на самом деле опасно, надеемся что ремонт будет. Есть ПСД, но когда будет ремонт мы не знаем», — пояснил Жалбиев Жуман, ВРиО директора школы №2 имени. Ы. Алтынсарина.

Ремонт требуется практически везде. В кабинетах для обучения используют старинные доски, полы в коридорах и в некоторых классах начали гнить.

А в школьном спортивно зале ситуация вообще удручает. Учителя и физруки уверяют, что заниматься в этом зале не то что сложно, но и опасно для жизни: крыша может в любое время обвалится.

«В этой школе много людей училось. Есть и те, кто сегодня занимает высокие посты в Астане. Все забыли о школе. Вы видели спортивный зал? Как там обучать детей? Я не знаю», — говорит один из учителей школы. По понятным причинам, педагог попросил не называть его имени.



Представители отдела образования не стали с нами встречаться, ссылаясь на различные объективные обстоятельства. Сам руководитель отдела образования позже пообещала, что сделают все возможное, чтоб привести хотя бы спортзал в порядок. Почему ждали вмешательства журналистов, на этот вопрос ответа мы не получили. По каким причинам не производится ремонт, нам пояснить не смогли, но заверили, мол, совсем скоро ремонт произведут!

Спустя несколько дней, исполняющий обязанности директора данной школы, прислал нам фотографии с пометкой, крышу залатали как смогли. Выкладываем фото «До» и «После».

Считанные дни остались до начала учебного года, как будут учиться дети в старой школе, пока неизвестно! Обещанных комментариев мы пока не получили.

Шуддин Саидов