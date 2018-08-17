Полицейские отпустили 30-летнего жителя Узбекистана пристававшего к несовершеннолетним девочкам.

Напомним, что происшествие произошло несколько дней назад. В полицию обратились родственники девочек, которые заявили о том, что молодой работник пекарни, расположенной в районе Верхнего базара, вечером пытался завлечь к себе детей игравших на улице. Девочки смогли убежать, а их родители с заявлением обратились в полицию. Но в ходе предварительного разбирательства стражи порядка состава преступления не обнаружили.

Прибывшие полицейские мужчину задержали. Им оказался ранее судимый за драку, 30-летний житель Узбекистана. В Казахстане работает уже 6 лет. При личном досмотре у задержанного стражи порядка обнаружили складной нож. Как утверждал молодой человек, злого умысла по отношению к детям у него не было.

Журналисты отправили запрос в городской департамент внутренних дел с просьбой прокомментировать этот случай. Факт происшествия полицейские подтвердили, но состава преступления в действиях задержанного не нашли.

Сейтжомарт Сейтхан, начальник Аль Фарабийского ОП ДВД г. Шымкента: «В ходе проверки данного происшествия установлено, что со стороны гражданина Узбекистана, 1988 года рождения, фактов насильственных или оскорбительных действий в отношении несовершеннолетних детей не совершалось «.

Относительно ножа, обнаруженного в кармане задержанного, никаких комментариев не последовало. Но по причине отсутствия у мужчины документов он был водворён в городской центр временной изоляции и адаптации.

Данияр Худайбергенов