В Шымкенте в рамках республиканской акции прошла проверка качества пищевой продукции на городских рынках.

Специалисты управления охраны общественного здоровья Енбекшинского района совместно с сотрудниками национального центра экспертизы посетили торговые ряды рынка «Айна». Вооружившись нитротестерами и другими приборами контроля, они выборочно обследовали реализуемую продукцию, ежедневно попадающую на столы горожан.

Продукцию для проверки качества сотрудники санэпиднадзора выбирали методом случайной выборки, что гарантирует более менее объективную картину качества сельхозтоваров. В течении часа санитарные врачи охватили вниманием почти всю потенциально опасную продукцию. Для каждого вида продовольственных товаров использовался свой метод экспресс-анализа.

Клара Адырбаева, главный специалист управления охраны общественного здоровья Енбекшинского района г. Шымкента: » Мы проверяем нитратное содержание пестицидов, содержание молочной продукции на безопасность и проводим исследование продукции на термическую обработку и качество фортификации муки. Сейчас сделано исследование качества фортификации муки и выборочно исследование мяса. Пока ничего не обнаружено».

Действия проверяющих по большому счёту лишь дублируют работу местной лаборатории. Согласно утверждённым нормам вся скоропортящаяся продукция, а так же овощи и фрукты, должны ежедневно проходить санитарный контроль со стороны администрации рынка. Для этого здесь задействовано около 15 человек.

Марат Менельбеков, заведующий лабораторией рынка «Айна»: » Молочная, мясная продукция, колбасные изделия а так же все овощи и фрукты в нашей лаборатории проходят 5 видов исследований. Если они соответствуют всем нормам, то владельцам товара выдаётся специальная справка с печатью. Если же, например, выявляется количество нитратов, превышающее предельно допустимую концентрацию, эта продукция изымается, о чём составляется акт. Но, к счастью, в этом году такого еще не было».

О серьёзной ответственности за некачественную продукцию осведомлены и продавцы сельхозпродукции. Угроза штрафных санкции — один из барьеров перед опасными для здоровья продуктами.

Мукадаш Ташева, продавец: «Мы продаём продукцию, завезённую из Узбекистана, Киргизии и наши местные овощи и фрукты. Качество у них хорошее, пока никто не жаловался. Поставщики у нас одни и те же — проверенные временем, поэтому за качество продуктов мы не боимся».

В ходе этого рейда вредной для здоровья продукции санитарные врачи не обнаружили, качество продуктов соответствовало утвержденным нормативам. Такие же проверки в ближайшие дни сотрудники управления охраны общественного здоровья планируют провести и на других рынках Енбекшинского района.

Данияр Худайбергенов