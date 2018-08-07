Из-за наезда автомобиля на газопровод около 35 абонентов Шымкента отключены от газоснабжения.

В Шымкенте 6 августа в 4 часа 30 минут поступило сообщение от диспетчера Сарыагашского РГХ Бейсеновой Ж. о том, что совершен наезд автомашины марки «Тойота Камри» без гос. номера на стойку надземного газопровода Ду-57 мм низкого давления.

В результате произошел неполный разрыв длиной 20 мм по сварному стыку надземного газопровода д-57 мм. Закрыли задвижку д-50 мм на газопроводе низкого давления на отводе к газопроводу. От системы газоснабжения отключены 35 абонентов частного сектора. Газопровод на балансе ЮКПФ АО «КТГА». Водитель автомашины, 1993 года рождения, скончался на месте аварии.