О регистрации кандидатов в депутаты Сената Парламента РК

В соответствии с п.п.2 п.6 статьи 73 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан» избирательная комиссия города Шымкента зарегистрировала кандидатами в депутаты Сената Папламента-РК:

1. Майханова Галымжана Тастановича, 1969 г.р., председателя «Союза ветеранов войны в Афганистане», проживающего в городе Шымкенте.

2. Доронина Владимира Анатольевича, 1964 г.р., временно не работающего, проживающего в городе Шымкенте.

3. Жылкельдиева Бижана Мергенбаевича, 1984 г.р., директора ТОО «Global.A», проживающего в городе Шымкенте.

4. Уркимбаева Аскарбека Жусиповича, 1953 г.р., директора ТОО «Шымкент сауда», проживающего в городе Шымкенте.

5. Карабекова Гани Ажединовича, 1968 г.р., заместителя генерального директора АО «Санаторий Манкент», проживающего в городе Шымкенте.

6. Алданова Серика Исмаиловича, 1983 г.р., начальника управления поддержки деятельности филиала г. Шымкента АО «БанкЦентрКредит», проживающего в городе Шымкенте.

7. Сатыбалды Дархана Амангелдыулы, 1974 г.р., временно не работающего, проживающего в городе Шымкенте.

8. Бекназарова Нурлана Кудияровича, 1964 г.р., секретаря маслихата города Шымкента, проживающего в городе Шымкенте.