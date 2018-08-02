Одна полоса улицы Сыпырган ата заасфальтирована. На другой — идут работы по прокладке телекоммуникационной проводки и канализации. Благоустройство местных жителей не радует. Горожане возмущены тем, что работы слишком затянулись.

Аманкуль Пернебаева, жительница улицы Сыпырган ата: «У меня 30 внуков ходят в школу неподалеку. И все время в грязи. Когда начали строить дорогу, мы обрадовались. Но радость длилась недолго. Зловонный запах от канализации отравляет нам жизнь. Теперь наконец устраняют огрехи, всю дорогу перерыли».

Подрядчик с тем, что строительство идет медленно, согласен. Цифры говорят сами за себя: 3 км дороги между улицами Аль-Фараби и Сыпырган ата в мкрн. Катынкопр не могут отремонтировать на протяжении двух лет. Выполнить дорожные работы в срок не позволяли дома и незаконные постройки на красной линии. Всё это время идут суды, сроки сноса затянулись.

Оскенбай Шамбилов, представитель подрядной компании: «Строительство мы начали в июле 2016 года. В ходе работы выяснилось, что необходимо проложить телекоммуникации и канализационные люки. Также нужно было снести строения, построенные не по закону».

В начале планировалось расширить дорогу до 30 метров. Посчитав все расходы, решено было сэкономить, оставив 26 метров: по 12 метров на две полосы дороги, остальное — на тротуары.

Оскенбай Шамбилов, представитель подрядной компании: «Теперь у нас возникли проблемы с газовыми сетями. Попасть на прием к руководству газового хозяйства не просто. Согласовывать вопросы приходится через посредника — городской акимат.

Абай Турханов, заместитель руководителя ПТ и АД: «По улице Сыпырган ата основная работа завершена. Объект планируется сдать в июле 2019 года».

Несмотря на трудности, работы по улице Сыпырган ата завершены на 90 процентов. На строительство дороги из городской казны выделено 1 млрд 300 млн тенге. Водители с нетерпением и любопытством ждут прокладки дорожного покрытия, которое будет соответствовать этой цене. Они рассчитывают на безопасную езду и удовольствие от вождения.