Доводим до сведения УВЭД и их представителей следующую информацию.

В соответствии с Указом Президента РК, Постановлением Правительства РК изменены административно-территориальные устройства в Акмолинской, Алматинской, Туркестанской областях и городах Астана и Шымкент.

Вместе с тем, временно, в виду технических причин, разноска онлайн платежей на лицевые счета не будет осуществляться по УВЭД, зарегистрированным в следующих УГД:

— УГД по Жетысайскому району ДГД по Туркестанской области;

— УГД по Келесскому району ДГД по Туркестанской области;

— УГД «Оңтүстік» ДГД по городу Шымкент;

— УГД по Аль-Фарабийскому району ДГД по городу Шымкент;

— УГД по Абайскому району ДГД по городу Шымкент;

— УГД по Енбекшинскому району ДГД по городу Шымкент;

— УГД по Каратаускому району ДГД по городу Шымкент;

— УГД по г.Шымкент ДГД по городу Шымкент;

— УГД по Байдибекскому району ДГД по Туркестанской области;

— УГД по Ордабасинскому району ДГД по Туркестанской области;

— УГД по Отрарскому району ДГД по Туркестанской области;

— УГД по Казгуртскому району ДГД по Туркестанской области;

— УГД по Толебийскому району ДГД по Туркестанской области;

— УГД по Мактааральскому району ДГД по Туркестанской области;

— УГД по Сайрамскому району ДГД по Туркестанской области;

— УГД по Сарыагашскому району ДГД по Туркестанской области;

— УГД по Сузакскому району ДГД по Туркестанской области;

— УГД по Тюлькубасскому району ДГД по Туркестанской области;

— УГД по Шардаринскому району ДГД по Туркестанской области;

— УГД по городу Арыс ДГД по Туркестанской области;

— УГД по городу Кентау ДГД по Туркестанской области;

— УГД по городу Туркестан ДГД по Туркестанской области

В связи с чем, участникам ВЭД и таможенным представителям с момента введения в действие изменений и дополнений в Приказ Министра финансов РК от 12.02.2018 года №159 «Об утверждении кодов органов государственных доходов РК» (Приказ№671 от 19.07.2018г.), необходимо производить уплату таможенных платежей и налогов заблаговременно, а именно за 2-3 рабочих дня до выпуска таможенных деклараций.