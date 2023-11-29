УГД по Аль-Фарабийскому району проводит налоговое обследование

Специалисты управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району Шымкента разъясняют «Налоговый кодекс». В этот раз фискальщики рассказали налогоплательщикам о статье 70 «Налоговое обследование» Налогового кодекса РК.

Специалистами отдела налогового администрирования управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району проводится разъяснительная работа. Согласно пункту 1 статьи 70 кодекса, налоговым обследованием является форма государственного контроля, осуществляемая налоговыми органами с целью подтверждения фактического нахождения или отсутствия налогоплательщика. Налоговое обследование проводится в рабочее время по месту нахождения, указанному в регистрационных данных налогоплательщика

Эльмира Тастанова, главный специалист управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району:

«Налоговое обследование проводится в различных случаях. Там указано место законной регистрации плательщика. В случае, если он не находится в законном месте регистрации, мы отправляем уведомление. В течение 20 рабочих дней после отправки уведомления, налогоплательщик должен ответить. В случае, если он не ответит, в первую очередь мы блокируем банковские счета. После ареста банковского счёта, дают еще 5 рабочих дней. Если и на этот раз не последует ответ, он снимается с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость»

В случае выявления, в результате налогового обследования, фактического отсутствия налогоплательщика по месту нахождения, указанному в регистрационных данных, налоговый орган направляет такому налогоплательщику уведомление о подтверждении местонахождения налогоплательщика. В течение 20 дней, со дня направления уведомления налоговым органом, налогоплательщик обязан представить в налоговый орган письменное объяснение причин отсутствия при налоговом обследовании, с приложением нотариально засвидетельствованных копий документов, подтверждающих местонахождение налогоплательщика в явочном порядке.

Эльмира Тастанова, главный специалист управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району:

«В случае несвоевременного ответа на извещение, согласно статьи 288-ой административного правонарушения, в первый раз выносят предупреждение. Если повторится, заплатит штраф в размере 15 МРП».

Если у налогоплательщиков возникнут вопросы, специалисты отдела налогового администрирования, готовы ответить. Управление государственных доходов по Аль-Фарабийскому району расположено по улице Толе би.