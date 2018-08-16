Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам повышения качества высшего и послевузовского образования.

В ходе совещания обсуждены новые подходы по повышению качества высшего образования, в том числе по направлениям разработки современных программ, сертификации выпускников, внедрения системы академической честности, проведения рейтинга образовательных программ вузов.

Комплекс мер по повышению качества подготовки кадров для новой экономики страны предполагает также создание ассоциации «Лига академической честности» и повсеместное использование системы «Антиплагиат» для всех письменных работ, сообщает primeminister.kz

Выступивший на совещании министр образования и науки РК Е. Сагадиев доложил о текущей ситуации в образовательном процессе высших учебных заведений и предложил комплекс мер для повышения качества подготовки кадров и конкурентоспособности вузов, в том числе на международном уровне.

Свои предложения внесли также ректоры Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева Е. Сыдыков, Казахского национального университета имени аль-Фараби Г. Мутанов, Международного университета информационных технологий Д. Шыныбеков, Казахского национального педагогического университета им. Абая Т. Балыкбаев, Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова Т. Нургожин, Казахского гуманитарного юридического университета им. М.С. Нарикбаева Т. Нарикбаев, Алматы Менеджмент Университета Г. Курганбаева и другие.

По итогам совещания Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил соответствующим государственным органам детально проработать внесенные предложения и до конца текущего года провести повторное совещание по данному вопросу.

В мировой и национальной практике общепринятой процедурой признания качества предоставляемых услуг является аккредитация. В Казахстане в Реестр аккредитационных агентств входит 8 агентств, из них 5 – казахстанских и 3 – зарубежных. Согласно мониторингу аккредитации организаций образования и образовательных программ в период январь-июнь 2018 года институциональную аккредитацию в национальных агентствах прошли 107 вузов, что составляет 93% от общего количества гражданских вузов. В результате мониторинга специализированную аккредитацию прошли 100 казахстанских вуза, или 87% от общего количества вузов.

Казахстанские вузы принимают активное участие в мировых рейтингах. Так, в 2018 году в рейтинге QS WUR отмечено 10 казахстанских вузов, по сравнению с прошлым годом количество вузов увеличилось. Новыми казахстанскими вузами в рейтинге представлены – Казахский Национальный Аграрный Университет и Карагандинский Государственный Технический Университет. КазНУ им. аль-Фараби вошел в «Топ-300» – 220 место; поднявшись на 16 позиций.

В рамках цифровизации системы образования 21 вуз создали консорциум на базе КазНУ имени аль-Фараби по продвижению массовых открытых онлайн курсов (МООК). В целях подготовки кадров для цифровой экономики разработаны 22 образовательных программ, реализуемых в режиме пилотного проекта.