Энергетика человека — это тонкая структура, которая требует постоянной подпитки извне. Если что-то действует деструктивно на биополе человека, это лишает его не только жизненной энергии, но и удачи.

Энергетические проблемы довольно опасны. Избавление от источников опасности, которые разрушают ваше биополе и создают ореол негатива, является важнейшей задачей каждого, кто хочет привлечь благополучие. Одним из главных источников опасности являются люди с отрицательной энергетикой, ведь у них тоже есть биополе, как и у вас, причем оно намного сильнее, чем у любого окружающего негативного предмета. Распознать человека с плохой энергетикой не так уж и сложно.

Чем опасна нехватка жизненной энергии

Во-первых, нехватка энергетики делает человека менее удачливым. Каждый из нас соединен с центром изобилия Вселенной особыми микроволнами, испускаемыми нашим телом и душой. Если у человека слабая энергетика, то это приводит к тому, что Вселенная слабее связана с ним и не слышит его желаний. Удача посещает таких людей заметно реже.

Во-вторых, падает иммунитет. Это касается эмоционального и физического иммунитета. Эмоциональная защита требуется для того, чтобы правильно переживать сомнения, бороться с негативными установками, которые мешают добиваться желаемого. Ослабевшая аура делает человека подверженным депрессиям и апатии, усталости и плохому настроению. Именно по этой причине такие люди всегда выделяются среди тех, чья энергетика находится в норме.

Третья опасность, которая будет подстерегать любого, кто позволит своему биополю ослабнуть, — это сглазы. Энергетический щит станет работать хуже, поэтому ваши враги и недоброжелатели могут вас сглазить, причем иногда не специально. Люди со слабым биополем сильно подвержены проклятьям или приворотам.

Вещи, которые разрушают вашу энергетику

Старый хлам. Сюда можно отнести старую мебель, обувь и одежду. И если у вас в доме есть специально отведенное место для старых вещей, то это не значит, что вы защищены. Хлам засоряет весь дом, а не только крошечный кусочек жилой площади. По дому начинает циркулировать негативная энергетика, разрушающая позитивные начала всех жителей. Чем больше в доме хлама, тем чаще люди болеют и чаще ругаются.

Разбитая посуда и зеркала. Не копите сломанные чашки и тарелки со сколами. Это очень опасно, потому что из них мы едим и пьем, то есть восполняем жизненные силы. Такая посуда должна быть новой, чистой и приятной. То же самое касается зеркал. Зеркало — это место энергетического накопления, поэтому недаром его используют в ритуалах. Разбитое зеркало работает примерно так же, как и куча старых вещей на балконе.

Чужие амулеты и талисманы. Вообще, чужие вещи сами по себе бывают опасны. При покупке или обмене одеждой или украшениями лучше всегда проводить обряды очищения вещей от чужой энергетики. Если эта вещь была талисманом, то лучше ее и вовсе не принимать, потому что она будет представлять опасность даже лежа на полке.

Чужие фотографии. Если человек с вами не живет или не является приятным для вас, то такое изображение может излучать деструктивную энергетику. Тут работает не столько закон биоэнергетики, сколько простая логика. Если человек вам не нравится, то он автоматически будет мешать вам нормально жить, напоминая о себе даже обычной фотографией.

Вещи покойника. Любые вещи, которые принадлежали покойному, лучше держать вне своей квартиры. Они разрушают благоприятную энергетику вашего дома, поэтому от них необходимо избавляться.

Увядшие цветы. Сам вид увядших цветов крайне удручающий. Специалисты отмечают, что букеты, утратившие свой нормальный вид, приносят в дом плохое настроение, ссоры, проблемы с удачей. Чем больше в доме таких засушенных и потерявших привлекательность букетов, тем хуже.

Любые вещи, которые вам не нравятся. Это касается абсолютно всего. Если у вас дома есть вещи, которые вас раздражают и заставляют переживать, грустить, то их необходимо выбросить или отдать кому-то. Разум человека должен быть свободным и ясным, так что не стоит его захламлять.

Семь вещей, перечисленных выше, лишают вас удачи и хорошего настроения. Если вы хотите как можно быстрее вернуть себе легкость мировосприятия и удачу, то воспользуйтесь пятью мощными заговорами. Это решит проблемы с негативными программами, вирусными установками и неуверенностью.