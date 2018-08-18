75-летняя пенсионерка не сдерживала слез во время проводов главы Туркестанской области Жансеита Туймебаева в новый областной центр, передает NUR.KZ.

Сегодня областной акимат, расположенный в Шымкенте, проводили в Туркестан.

Провожали сотрудников акимата и главу региона Жансеита Туймебаева простые жители, ветераны и руководство Шымкента. Всего на проводах собралось около 3000 жителей города.

Многие из шымкентцев с грустью отпускали полюбившегося акима. Некоторые даже не сдерживали слез и эмоций.

Так, 75-летняя Рыскул апа, пробравшись к ГАЗели акима области, благословила чиновников и пожелала им всего наилучшего.

«Как же теперь плохо. Я вас так люблю. Все хорошо работали. Неужели все уезжаете?», — вопрошала пенсионерка, не сдерживая слез.