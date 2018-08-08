Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 7 августа 2018 г. в 23 час 17 мин 21 сек Алматинского времени (7 августа 2018 г. в 17 час 17 мин 21 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, сообщает InformБЮРО.

Эпицентр землетрясения расположен в 408 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 11.3. Магнитуда MPV 5.1. Координаты эпицентра 41.33° с.ш. 72.65° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): гг. Тараз, Шымкент — 2 балла.