Большую часть территории Семипалатинского ядерного полигона после обследования вернут в хозяйственный оборот, передает altaynews.kz.

Об этом на международной конференции «Мониторинг ядерных испытаний и их последствий» сообщил директор департамента атомной энергетики и промышленности Минэнергетики РК Батыржан Каракозов.

По его словам, в настоящее время специалистами проводится обследование территории полигона. Больше половины из 18 тыс кв. км уже проверены.

Подведены предварительные итоги – определены наиболее загрязненные территории, обеспечивается их локализация.

Полное обследование бывшего Семипалатинского полигона завершится к 2021 году, после этого планируется перейти к рекультивации земель.